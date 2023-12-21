В Москве на 81-м году жизни умер поэт-песенник Валерий Сауткин

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поэт-песенник Валерий Сауткин умер в возрасте 80 лет, его тело нашли накануне в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Накануне в квартире на улице Чаплыгина найден мертвым Валерий Сауткин. Ему было 80 лет. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.