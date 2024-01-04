4 фильма 2023 года, которые провалились в прокате
2023 год был богат не только на яркие премьеры, но и на крупные провалы. Любопытно, что в прокате провалились не только фильмы малоизвестных режиссеров, но и потенциальные блокбастеры.
Подробнее о фильмах, которые больше всего разочаровали киноманов в 2023 году, читайте в материале "Рамблера".
"Форсаж 10"
Очередная часть популярной франшизы вновь рассказывает историю гонщика Доминика Торетто. На этот раз герой Вина Дизеля сталкивается лицом к лицу с сыном своего недруга, который намерен отомстить за гибель отца.
При бюджете в 340 миллионов долларов в домашнем прокате в США в первый уикенд фильм собрал всего 67,5 миллиона долларов. Это худший результат со времен "Токийского дрифта", который вышел в 2006 году.
"Шазам! Ярость богов"
Картина стала сиквелом фильма "Шазам!", вышедшего в 2019 году. В новом фильме супергерой вместе с братьями и сестрами сражается против дочерей титана Атланта, которые намерены отобрать у него магические силы.
Фильм получил невысокие оценки критиков: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг свежести составил всего 49%. Критики отметили, что сиквел менее последовательный и сбалансированный по сравнению с первой частью.
В первые выходные в американском прокате фильм собрал 30,5 миллиона долларов. В конце концов фильм принес компании Warner Bros. убытки в размере 150 миллионов долларов.
"Флэш"
На эту супергеройскую картину вселенной DC киностудия Warner Bros. возлагала большие надежды, но они не оправдались. Несмотря на то, что журналисты и инфлюенсеры высоко оценили киноленту, в прокате "Флэш" показал низкий результат: за первые выходные фильм собрал в США всего 55 миллионов долларов. При этом в студии рассчитывали, что "Флэш" соберет в домашнем прокате не менее 70 миллионов долларов.
"Элементарно"
Мультфильм студии Pixar повествует историю вымышленного города, где живут представители четырех стихий – огня, воды, воздуха и земли. Действие мультфильма разворачивается вокруг элементаля огня Эмбер и элементаля воды Уэйда. Герои проникаются друг к другу теплыми чувствами, но общество и природные законы мешают им быть вместе.
В июле 2023 года сборы мультфильма "Элементарно" в мировом прокате составили 253,8 миллиона долларов. При бюджете в 200 миллионов без учета маркетинга такой суммы недостаточно, чтобы окупить затраты на производство.