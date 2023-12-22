«Жизнь Гоголя: мистика и реальность» и «Дядя Ваня»: куда сходить в Москве на выходных

Для москвичей и гостей города организовали множество интересных событий на любой вкус, которые скрасят декабрьские выходные, 23 и 24 декабря. «Вечерняя Москва» подготовила подборку мероприятий, которые стоит посетить.

Видео дня

Концерты

«Предчувствие Рождества» в Доме-музее Марины Цветаевой

Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на концерт «Предчувствие Рождества». Новую авторскую программу представит Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест». Гости услышат известные рождественские песни, такие как «Тихая ночь», «Что за младенец мирно спит» и другие.

Когда: 24 декабря.

Где: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.

«Рождественская история» в Культурном центре имени В. Я. Вульфа

Перед зрителями выступят лауреаты международного благотворительного фестиваля современного русского романса и лирической песни «Очарование». В мероприятии примет участие также учредитель и арт-директор фестиваля Елена Дарина. Музыканты исполнят лирические композиции, написанные авторами.

Когда: 23 декабря.

Где: Банный переулок, дом 4, строение 2.

«Классическая музыка как искусство жизни» в Московском государственном музее С. А. Есенина

Московский государственный музей С. А. Есенина приглашает на праздничный концерт из цикла «Классическая музыка как искусство жизни». В программе — концертная сюита из балета «Щелкунчик» в транскрипции Михаила Плетнева, а также другие всеми любимые классические произведения.

Когда: 24 декабря.

Где: Переулок Чернышевского, дом 4, строение 2.

«Музыкальная сказка о том, как украли Новый год» в Доме Гоголя

Дом Гоголя приглашает на детский интерактивный концерт «Музыкальная сказка о том, как украли Новый год» ансамбля «Терцио». Гости будут спасать главный зимний праздник от Бабы-яги.

Когда: 24 декабря.

Где: Никитский бульвар, дом 7а.

Лекции

Лекции клуба Jazz Consilium на площадке «МосАРТ»

Площадка «МосАРТ» приглашает на серию видеоконцертов. 10 декабря зрители увидят женский джазовый коллектив Shake 'Em Up Jazz Band, также им представят музыкантов Jimmy Owens и Joey Alexander.

Когда: 24 декабря.

Где: Свободный проспект, дом 19.

«Аполлон-13» в библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова

Библиотека № 180 имени Н. Ф. Федорова приглашает на очередную встречу научно-фантастического кинолектория «Из библиотеки в космос». Лекция посвящена фильму «Аполлон-13».

Когда: 23 декабря.

Где: Профсоюзная улица, дом 92.

«Марк Выгодский: история научного деятеля и универсального человека» в библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова

В библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова пройдет лекция, посвященная известному советскому математику Марку Выгодскому. Она приурочена к 125-летию со дня его рождения. Перед гостями выступит правнук ученого Олег Гуров.

Когда: 23 декабря.

Где: Профсоюзная улица, дом 92.

Экскурсии

«Рождественское Замоскворечье» в Московском государственном музее С. А. Есенина

В преддверии зимних праздников посетители окунутся в атмосферу «замоскворецкой страны» с ее небольшими особняками и многочисленными церквями. Посетят Марфо-Мариинскую обитель, в которой неоднократно выступал Сергей Есенин, в том числе в рождественские дни.

Когда: 23 декабря.

Где: Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2.

Кураторская экскурсия по выставке «Завещание матери» в Доме-музее Марины Цветаевой

Для гостей Дома-музея Марины Цветаевой проведут кураторскую экскурсию по выставке «Завещание матери». Гости познакомятся с мемориальными предметами, которые принадлежали матери поэтессы — Марии Цветаевой.

Когда: 23 декабря.

Где: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.

«Жизнь Гоголя: мистика и реальность» в Доме Гоголя

Участники экскурсии «Жизнь Гоголя: мистика и реальность» посетят усадьбу на Никитском бульваре, в которой прошли последние четыре года жизни Гоголя. Прогулка начнется в сквере перед домом, где слушателям расскажут о месте Москвы в жизни Гоголя, храмах, в которых он молился, домах его друзей, где он часто бывал.

Когда: 24 декабря.

Где: Никитский бульвар, дом 7а.

Спектакли

«Дядя Ваня» в театре «У Никитских ворот»

Драма русских провинциалов, считающих, что жизнь их не состоялась и растрачена понапрасну. Для дяди Вани это ощущение усугубляется неразделенной любовью к женщине, которую судьба на короткое время забросила в захолустное поместье, где герой и его племянница десятилетиями работают, едва сводя концы с концами.

Когда: 24 декабря.

Где: улица Большая Никитская, дом 23/9.

«Фигаро» в Московском театре на Таганке

Cпектакль «Фигаро» режиссера Дениса Бокурадзе по мотивам пьесы «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше. Спектакль — это театр в театре, эстетика и здоровый юмор. Новая постановка не будет перенесена в современность, но и «классической классики» зритель на сцене не увидит.

Когда: 23 декабря.

Где: улица Земляной Вал, дом 76/21, строение 1.

Выставки

«Этнография Македонии и Печор. Акварели и фотографии Марии Малаховой» в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына

Выставка рассказывает о судьбе и творчестве Марии Малаховой, талантливого художника, графика, фотографа, и иллюстрирует ее непростой жизненный путь. Учеба в Германии, Париже, скитание по Европе, жизнь в Печерском крае, знакомство с инженером и публицистом Георгием Малаховым, переезд в Македонию.

Когда: 23-24 декабря.

Где: улица Нижняя Радищевская, дом 2.

«Хрустальный хоровод» в музее-усадьбе «Кусково»

Усадьба Кусково продолжает цикл ежегодных выставок «Авторские елки в Кускове». В этом проекте художники керамики и стекла в формате персональных выставок представляют новогоднюю ель с авторскими украшениями.

Когда: 23–24 декабря.

Где: улица Юности, дом 2, строение 7.

«44 веселых чижа. Чиж — птица 2024 года» в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева

Гости Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева на Малой Грузинской улице смогут посетить новую выставку, которая является частью многолетнего выставочного проекта, проводимого совместно с Союзом охраны птиц России. Цель проекта — привлечение внимания к проблемам защиты и охраны птиц.

Когда: 23–25 декабря.