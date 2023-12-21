Сын Саркози назвал фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом катастрофой

Отмечается, что 26-летний сын бывшего лидера Франции является автором книги «Библиотека Наполеона», в которой исследуется любовь императора к письменному слову. «Это абсолютная катастрофа. Я умолял снять большой биографический фильм о Наполеоне, большую историческую эпопею о его жизни в течение нескольких десятилетий. Я просто подумал, что эта тема так хорошо подойдет для кино. Но это просто плохой фильм», — заявил Луи Саркози.