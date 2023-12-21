Сценарист Золотарев: "Слово пацана" — простая история о возмездии за зло

Сериал "Слово пацана" — это простая история о том, что зло всегда возвращается злом, заявил сценарист Андрей Золотарев. Создатели не пытались кого-то научить, а ориентировались на интересные для себя темы, связанные с детскими переживаниями, заявил он в пресс-центре НСН. "Это история, как мне кажется, довольно простая. Это история о зле, которое всегда возвращается злом, — пояснил Золотарев. — О том, что мы не можем злом причинить добро, даже зло во благо всегда возвращается злом. Об этом эта история. Но я не могу сказать, что у нас была мотивация кого-то чему-то научить". Напомним, также он раскрыл причины пересъемки финальных серий. По его словам, на этот шаг создатели сериала пошли из-за того, что первая версия снималась не в ту погоду, а также из-за желания завершить все важные сюжетные линии.