Вышел новый трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"

Опубликован новый трейлер фильма "Летучий корабль" по мотивам известной сказки, в советское экранизированной в виде мультфильма.

Вышел новый трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
© Российская Газета

Сюжет известен: царь хочет выдать дочь за наглого мажора, но та больше интересуется простым матросом, который строит ради возлюбленной тот самый летучий корабль.

Режиссер - Илья Учитель. В ролях: Леонид Ярмольник, Ксения Трейстер, Александр Метелкин, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Анна Уколова и другие.

Премьера - 7 марта.

Предыдущий трейлер - здесь.

Ранее вышел новый трейлер игрового ремейка "Бременских музыкантов", которые выйдут уже 1 января.

Фильмы и сериалы
Летучий корабль
Бременские музыканты
Александр Метелкин
Леонид Ярмольник
Анна Уколова
Андрей Бурковский
Илья Учитель
Федор Добронравов
Полина Гагарина
Сергей Гармаш