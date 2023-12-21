Вышел новый трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
Опубликован новый трейлер фильма "Летучий корабль" по мотивам известной сказки, в советское экранизированной в виде мультфильма.
Сюжет известен: царь хочет выдать дочь за наглого мажора, но та больше интересуется простым матросом, который строит ради возлюбленной тот самый летучий корабль.
Режиссер - Илья Учитель. В ролях: Леонид Ярмольник, Ксения Трейстер, Александр Метелкин, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Анна Уколова и другие.
Премьера - 7 марта.
Предыдущий трейлер - здесь.
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