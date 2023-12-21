Вышел новый трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"

Опубликован новый трейлер фильма "Летучий корабль" по мотивам известной сказки, в советское экранизированной в виде мультфильма.

Сюжет известен: царь хочет выдать дочь за наглого мажора, но та больше интересуется простым матросом, который строит ради возлюбленной тот самый летучий корабль.