Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о продолжении сериала

Сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о продолжении сериала. Его слова приводит «Царьград».

По словам сценариста, историй героев сериала хватит еще на два сезона. При этом он подчеркнул, что обсуждать продолжение съемок с режиссером Жорой Крыжовниковым во время выхода финальных серий было рано. «Последнее время режиссер жил в монтажке, и это было самое плохое время, чтобы дергать его и кричать: "Жора, давай поговорим про второй сезон"», — сказал он.

Он также добавил, что решение о продолжении сериала будет принимать кинематографист. «Будет ли второй, третий сезон — это целиком и полностью зависит от Жоры Крыжовникова. И вот сейчас как раз то время — в ближайшие дни, — когда мы сможем об этом поговорить», — заключил Золотарев.