Появились кадры и отрывок из фильма "Иван Васильевич меняет все!"

Пародийный ремейк культовой комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", который назвали "Иван Васильевич меняет всё!", выйдет на телеканале ТНТ 31 декабря.

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Режиссеры - Михаил Семичев и Роман Ким, делавшие резонансную "СамоИронию судьбы!" по мотивам понятно какого фильма Эльдара Рязанова.

В ролях: Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Ольга Бузова, Марина Кравец, Павел Деревянко, Гарик Мартиросян, Павел Воля и другие. Филипп Киркоров играет в ленте Петра Великого.

Телеканал эксклюзивно делится с "РГ" новыми кадрами со съёмочной площадки и отрывком из ленты с Киркоровым, исполняющим в образе царя один з своих известных хитов.