Появились кадры и отрывок из фильма "Иван Васильевич меняет всё!"

Пародийный ремейк культовой комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", который назвали "Иван Васильевич меняет всё!", выйдет на телеканале ТНТ 31 декабря.

Появились кадры и отрывок из фильма "Иван Васильевич меняет все!"
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Режиссеры - Михаил Семичев и Роман Ким, делавшие резонансную "СамоИронию судьбы!" по мотивам понятно какого фильма Эльдара Рязанова.

В ролях: Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Ольга Бузова, Марина Кравец, Павел Деревянко, Гарик Мартиросян, Павел Воля и другие. Филипп Киркоров играет в ленте Петра Великого.

Телеканал эксклюзивно делится с "РГ" новыми кадрами со съёмочной площадки и отрывком из ленты с Киркоровым, исполняющим в образе царя один з своих известных хитов.

Ещё кадры - здесь, трейлер - здесь.

Фильмы и сериалы
Максим Лагашкин
Демис Карибидис
Марина Кравец
Тимур Батрутдинов
Павел Деревянко
Гарик Мартиросян
Павел Воля
Леонид Гайдай
Ольга Бузова
Филипп Киркоров
Эльдар Рязанов
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