Вышел первый русский тизер фильма "Присцилла: Элвис и я"

Опубликован первый русский тизер фильма Софии Копполы "Присцилла: Элвис и я", который рассказывает об отношениях Элвиса Пресли и его единственной жены. Картина основана на мемуарах женщины.

Фильм был показан на фестивале в Венеции, снискал благосклонность публики и получил приз за лучшую женскую роль.

Роли в картине исполнили: Кейли Спейни ("Пополовому признаку"),Джейкоб Элорди ("Эйфория"),Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл и другие.