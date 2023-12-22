Вышел первый русский тизер фильма "Присцилла: Элвис и я"
Опубликован первый русский тизер фильма Софии Копполы "Присцилла: Элвис и я", который рассказывает об отношениях Элвиса Пресли и его единственной жены. Картина основана на мемуарах женщины.
Фильм был показан на фестивале в Венеции, снискал благосклонность публики и получил приз за лучшую женскую роль.
Роли в картине исполнили: Кейли Спейни ("Пополовому признаку"),Джейкоб Элорди ("Эйфория"),Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл и другие.
В России фильм выйдет 25 января следующего года - раньше, чем планировалось прежде.