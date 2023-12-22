Будет ли у сериала «Слово пацана» второй сезон

21 декабря вышла финальная серия «Слова пацана». Зрители ужаснулись страданиям героев и задались логичным вопросом: «Когда выйдет второй сезон — и будет ли он вообще?».

Официального ответа пока нет, но, учитывая колоссальный успех сериала, вряд ли кто-то удивится продолжению.

Будет ли у «Слова пацана» второй сезон?

Похоже, изначально режиссёр Жора Крыжовников хотел завершить историю в первом сезоне. Когда он заявил, что финальную серию переделают, многие сразу же решили: хотят сгладить углы для потенциального второго сезона — поменяют сюжет, чтобы оставить задел на продолжение.

Восьмой эпизод действительно отличается от первоначальной версии — вот только все изменения «косметические». Героев постигла та же судьба, но обстоятельства, контекст или сами сцены изменились. Получается, Крыжовников сделал финал логичнее, динамичнее, а где-то и трагичнее, однако суть осталась прежней.

Впрочем, это не значит, что второго сезона не будет. Всё же перед нами самый популярный сериал за очень долгие годы: по популярности в России «Слово пацана» обошло даже «Игру в кальмара».

Когда выйдет второй сезон «Слова пацана»?

На первый сезон продюсеры потратили только год на подбор актёров, а сам сериал (без учёта переделок) сняли за семь месяцев. Если продюсеры поспешат, продолжение может выйти уже в 2025 году. Но опять же, если они вообще возьмутся за него.

Что будет во втором сезоне «Слова пацана»?

У создателей сериала несколько вариантов. К примеру, они могут последовать примеру «Американской истории преступлений» и в каждом сезоне рассказывать новые истории про разных персонажей. Чего стоят Москва и область, где орудовали Солнцевская, Измайловская и Ореховская ОПГ. Об их преступлениях можно рассказать много ужасов.

Если сценаристы решат и дальше раскрывать «казанский феномен», то могут поведать о будущем группировки «Хади Такташ», с которой дрались универсамовцы. В 90-х денежные обороты этой банды исчислялись миллионами долларов, а в её составе были боевые подразделения и контрразведка.

Хотя более вероятным кажется классическое продолжение, где зрители снова встретятся с полюбившимися героями. В финале кто-то получил смертельное ранение? Ничего, залижет раны и вернётся в новом сезоне. Кто-то попал в колонию? Как-нибудь выйдет на свободу.