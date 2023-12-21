7 новогодних комедийных хорроров

В конце декабря в российский прокат вышел «Крик. Ночь перед Рождеством» — задорный рождественский слэшер с шутками на грани и самым остроумным убийством года (участвует гигантский полосатый леденец!). В фильме главная героиня Уинни спасает свой городок от маньяка в маске ангела, причем делает это дважды — в двух параллельных реальностях.

© Кадр из фильма «Крик. Ночь перед Рождеством»

Вполне вероятно, что фильм займет свое место в топах любимых рождественско-новогодних хорроров всех времен и народов. А пока мы решили вспомнить, какие еще комедийные хорроры отлично заходят под ёлочку и игристое.

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Черное Рождество / Black Christmas

София Такал, США, 2019

Своевременное переосмысление культовой классики ужасов («Черное Рождество», 1974): во время рождественских каникул группу студенток преследует незнакомец в маске. Количество трупов растет, и девицы начинают сомневаться, можно ли вообще доверять мужчинам. Феминистский слэшер о том, что женщины готовы постоять за себя.

Снеговик / Jack Frost

Майкл Куни, США, 1997

Серийного убийцу (Скотт Макдональд) везут к месту проведения казни на электрическом стуле, но происходит страшная автокатастрофа, и тюремная машина сталкивается с грузовиком генетиков, полным экспериментальными химическими веществами. Эти вещества смешиваются со снегом и с ДНК преступника, и в результате в городе появляется кровожадный снеговик! Культовая классика, в которой убийства происходят под веселые рождественские хиты в рок-обработке.

Безмолвная ночь / Silent Night

Стивен С. Миллер, США, 2012

Маньяк в костюме Санты Клауса разгуливает по городу. За плечами у него не мешок с подаркам, а самодельный огнемет. Санта убивает тех, кто плохо себя вел. Шериф (Малкольм Макдауэлл) пытается выследить безжалостного убийцу, орудующего в канун Рождества. Но поймать маньяка не так-то просто — ведь город до отказа заполнен людьми в костюмах Санта-Клауса. Фильм — вольный ремейк слэшера 1984 года «Тихая ночь, смертельная ночь», который даже повторяет несколько сцен из оригинального фильма.

Санта на продажу / Rare Exports

Ялмари Хеландер, Финляндия, Норвегия, Франция, Швеция, 2010

В Лапландии на вершине сопки бригада рабочих ведет бурение на деньги американского миллионера. Местный мальчик Пиетари (Онни Томмила) первым понимает, что. Это погребальный курган, в котором заточен Йолупукки, Санта-Клаус. Правда этот Санта детьми питается, а не дарит им подарки. Вскоре начинают происходить странные вещи: из домов жителей пропадают все электронные приборы. И что еще ужаснее — пропадают почти все дети.

Финский фильм ужасов «Санта на продажу» часто называют самым недооцененным в истории рождественского кино. Хотя это даже не фильм ужасов, а скорее фэнтези, мрачное, эксцентричное, необычное, поражающее воображение. Идеальный альтернативный вариант для просмотра в праздничные дни, чтобы добавить немного страха в сезон веселья.

Гремлины / Gremlins

Джо Данте, США, 1984

Однажды под Рождество Билли (Зак Гэллиган) получает в подарок необычного питомца — могвая. Есть всего три правило по его содержанию : первое — не включать яркий свет; второе — не мочить шерстку могвая и третье — не кормить его после полуночи. Конечно, Билли правила нарушает, и появляются гремлины — злобные и наглые существа, которые сеют хаос во всем городе.

Над «Гремлинами» работала настоящая команда мечты: продюсер — Стивен Спилберг, режиссер — Джо Данте, сценарист — Крис Коламбус. И в результате — восхитительная мрачная комедия с впечатляющими для своего времени спецэффектами. Фильм, на котором выросло целое поколение.

Анна и апокалипсис / Anna and the Apocalypse

Джон Макфэйл, Великобритания, 2017

Под Рождество в маленьком шотландском городке Литтл-Хейвен случилась беда: начался зомби-апокалипсис. Анна и несколько ее друзей из старшеклассников вступают в борьбу за выживание.

Зомби. Рождество. Мюзикл. Кажется, что эти три элемента не сочетаются друг с другом, но в 2017 году группа шотландских независимых кинематографистов доказала, что они могут стать идеальным сочетанием. Были зомби-мюзиклы, рождественские фильмы про зомби и рождественские мюзиклы, но «Анна и Апокалипсис» — лучший зомби-рождественский мюзикл. Причем с британским юмором.

Покрошить красоток / Slay Belles

Дэн Уолкер, США, 2018

В канун Рождества в заброшенном парке аттракционов три блогерши-косплеерши сталкиваются со злобным рождественским демоном Крампусом. Девушки должны объединиться с самим Санта-Клаусом, чтобы сразиться с ним и спасти мир. Санту Клауса в фильме играет Бэрри Боствик («Шоу ужасов Рокки Хоррора»), и это один из самых необычных образов Санты, которых вы когда-либо видели: это не веселый толстый дедуля, а немного эксцентричный отшельник, который вполне мог бы сойти за байкера.