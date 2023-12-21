6 цитат с глубоким смыслом из фильма "Дьявол носит Prada"

"Дьявол носит Prada" - не просто фильм о моде. Это история о самопознании и пути к успеху.

© Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

"Дьявол носит Prada" – это культовый фильм, вышедший в 2006 году и основанный на одноимённом романе Лорен Вайсбергер. В центре сюжета – молодая девушка Эндрю Сакс, которая устраивается ассистенткой к влиятельной редактору модного журнала Миранде Пристли. Фильм полон фраз с глубоким смыслом и жизненных уроков. Редакция "Клео.ру" выбрала пять цитат, из которых можно почерпнуть нечто ценное.

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Фраза 1 – о начальстве, которое ничего не ценит

– Неужели не видно, что я честно стараюсь изо всех сил на пределе своих способностей?" – говорит главная героиня Андрэа одному из ведущих авторитетов журнала Runway Найджелу после того, как начальница Миранда Пристли не оценила ее старания.



– Энди, вы не стараетесь, вы ноете, – отвечает ей Найджел.

Фраза отражает критику в адрес человека, который, по мнению говорящего, не прилагает должных усилий для достижения своих целей или выполнения своих обязанностей. Вместо того чтобы активно работать над задачами или проблемами, человек просто жалуется на обстоятельства, что не способствует продуктивному решению вопросов.

В контексте фильма, где высокие стандарты и требовательность к сотрудникам являются нормой, такое замечание может быть направлено персонажу, который не соответствует этим стандартам и предпочитает выражать свое недовольство, вместо того чтобы активно работать над улучшением своих результатов или адаптироваться к сложной рабочей среде.

Фраза 2 – о "тряпках" и независимости

– Я не разбираюсь в этих тряпках.



– В этих тряпках? О! Вы думаете, что они не имеют к вам отношения. Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю, этот мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы – человек серьезный и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но. Вы не знаете о том, что этот свитер – не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, Ив Сен-Лоран – коллекцию небесно-голубых френчей… И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом спустился еще ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако ради появления этого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате… Из горы тряпок, – сказал главный редактор модного журнала Миранда Пристли рядом стоящей помощнице по имени Энди, которая усмехнулась после того, как коллега не смогла выбрать лучший оттенок пояса из двух, который на вид были одного цвета.

Фраза выражает глубокое презрение Миранды к невежеству Энди в вопросах моды и ее непонимание того, как работает модная индустрия. Миранда объясняет, что даже самый простой предмет одежды, такой как "мешковатый голубой свитер", который Энди выбрала, потому что она не хочет уделять внимание своему внешнему виду, на самом деле является продуктом сложной цепочки модных тенденций. Этот свитер – результат работы известных дизайнеров и маркетинговых кампаний, которые затем влияют на то, что доступно в массовом рынке.

Миранда подчеркивает, что каждый выбор в одежде, даже если он кажется независимым от моды, на самом деле является частью большого и взаимосвязанного мира моды. Она указывает на иронию того, что Энди считает себя свободной от влияния моды, тогда как на самом деле ее выбор был неосознанно сформирован решениями людей из модной индустрии.

Этот момент фильма подчеркивает важность понимания того, как культурные и экономические процессы влияют на наши повседневные решения, даже если мы не осознаем этого. Он также показывает глубокие знания Миранды о модной индустрии и ее способность видеть за пределами поверхностного восприятия моды.

Фраза 3 – о работе и личной жизни

– Моя личная жизнь на волоске, вот и все, – сказала Энди Найджелу после того, как Миранда стала ценить ее помощь.



– Так оно и бывает, когда начинаешь делать успехи на работе, дорогая. Сообщи, когда все вообще пойдет прахом – это верная примета к повышению, – ответил коллега.

Контекст этой фразы заключается в том, что персонажи в фильме работают в высококонкурентной и требовательной среде модного журнала, где ожидается полная самоотдача и посвящение работе. В такой атмосфере личные интересы и отношения часто оказываются на втором плане, и успех в работе может потребовать компромиссов в других аспектах жизни.

Ответ Найджела подразумевает, что для достижения высоких результатов в работе приходится много времени и энергии уделять карьере, что может привести к ухудшению личных отношений. А следующая часть фразы "Скажи, когда все совсем пойдет прахом – это верная примета к повышению" иронично указывает на то, что если личная жизнь рушится полностью, это может быть знаком того, что человек достиг высокого уровня профессионального успеха.

В целом, эта фраза подчеркивает трагикомическую дилемму многих амбициозных профессионалов: стремление к успеху в работе может стоить им счастья в личной жизни. Это отражение темы баланса между работой и личной жизнью, которая является ключевой для фильма "Дьявол носит Prada".

Фраза 4 – о стандартах фигуры

– Здесь что, вообще не едят? – поинтересовалась Энди у Найджела.



– Да, с тех пор, как второй размер стал четвертым, а нулевой – вторым, – ответил коллега.



– У меня шестой.



– То есть четырнадцатый.

Найджел объясняет, что в индустрии моды есть тенденция к тому, чтобы предпочитать все более мелкие размеры одежды, что подразумевает более худые фигуры. Он говорит о том, как размеры одежды "сместились" в меньшую сторону. То есть, то, что раньше считалось вторым размером, теперь считается размером четвертым, а размер нулевой теперь рассматривается как размер второй. Это отражает давление на женщин быть худыми до такой степени, что даже маленькие размеры становятся еще меньше

Найджел иронично комментирует ее замечание, акцентируя внимание на преувеличении и подчеркивает абсурдность стремления к исключительно худому телосложению и то, как это стремление искажает восприятие нормальных размеров тела.

Весь этот диалог подчеркивает нереалистичные и часто нездоровые стандарты красоты в мире моды и общественное давление, которое испытывают женщины по отношению к своему весу и фигуре.

Фраза 5 – о том, как важно быть на своем месте

– За эту должность многие отдали бы все на свете, а вы до нее снизошли. И недоумеваете, почему она (Миранда – Прим. ред.) не целует вас в лобик и не выдает вам золотую звездочку под конец дня. Опомнитесь, детка, – ответил Найджел на жалобы Энди.

Это замечание указывает на то, что Энди не проявляет должного уважения и энтузиазма по отношению к своей работе. Фраза предполагает, что Энди считает себя лучше этой работы или что она не соответствует ее личным интересам и амбициям.

Также Найджел иронизирует над ожиданиями Энди получать похвалу за выполнение своих обязанностей. Это выражение обычно используется для описания детского ожидания награды за хорошее поведение или выполнение простых задач, подразумевая, что Энди не понимает серьезности и сложности своей работы.

Коллега призывает Энди стать более реалистичной и осознать значимость своей позиции, а также то, что от нее ожидается профессионализм и полная отдача работе.

Фраза 6 – об истинном желании

– Что, если я не хочу жить так, как вы, Миранда? – задает Энди вопрос своей начальнице в конце фильма.



– Ну что за глупости, Эндреа. Этого хотят абсолютно все. Все хотят быть на нашем месте, – сказала финальную фразу Миранда.

Энди говорит Миранде, что не хочет жить так, как живет Миранда. Она имеет в виду, что не хочет ставить карьеру выше всего остального, как это делает Миранда, чья работа является центральной частью её жизни, иногда за счет личных отношений и эмоционального благополучия.

Миранда отвечает на это с недоумением и утверждает, что "этого хотят абсолютно все". Она считает, что позиция влиятельности и успех в модной индустрии, которую они обе занимают, является мечтой для многих людей. Это отражает её убеждение в том, что профессиональный успех и признание – это вершина достижений для каждого человека.

Энди же понимает, что для неё важны другие вещи, и несмотря на то, что работа в "Runway" предоставляет ей множество возможностей, она решает уйти, чтобы найти путь, который будет более соответствовать её личным ценностям и желаниям.

Этот диалог подчеркивает различие в ценностях между двумя персонажами и является ключевым моментом развития персонажа Энди. Он также задаёт вопрос о том, что действительно важно в жизни и какие жертвы люди готовы принести ради достижения успеха. Это заставляет зрителя задуматься о собственных приоритетах и о том, что значит "быть на месте" кого-то другого.