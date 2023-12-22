Волгоградские театры подготовили для зрителей новогодние представления
Юные волгоградцы в преддверии новогодних праздников могут посетить спектакли «Золотая антилопа», «Аленький цветочек», «Щелкунчик». Премьера сказки «Щелкунчик» Волгоградского ТЮЗа состоялась на сцене Ворошиловского ДК, сообщает «Волгоградская правда.ру». Режиссер спектакля заслуженный артист РФ Альберт Авходеев, художник-сценограф – Ольга Чебыкина, костюмы Людмилы Тереховой. В спектакле использована музыка Андрея Шишлянникова и песни на стихи Галины Беспальцевой. Роли исполнили Ирина Талай, Альберт Шайдуллов, Софья Бобылева, Дмитрий Змановский и другие. В основе постановки никогда не стареющая идея всепобеждающей любви. Версия известной сказки, предложенная ТЮЗом, наиболее приближена к оригиналу, не «осовременена». Однако в пластике персонажей можно увидеть элементы современных танцевальных стилей. Многими любимую сказку «Аленький цветочек» представил Новый экспериментальный театр. Любовь и самоотверженность главной героини помогают разрушить злые чары, и Чудовище превращается в прекрасного юношу. Подлинную красоту человека определяют не его внешность, а внутренний мир и поступки. Режиссер-постановщик &ndash; Виолетта Койфман. В ролях: Дарья Гордеева, Вадим Ситников, Анастасия Жидкова, Кристина Алешина, Анна Забелина и Алексей Жидков. В этой постановке много музыкальных номеров. В сказке есть и новые персонажи: Часы, Чашка, Чайник, Канделябр. Волгоградский музыкальный театр подарит юным зрителям мюзикл «Золотая антилопа». Сюжет по мотивам индийской сказки понравится не только детям, но и взрослым. Красочные костюмы, зажигательные танцы, яркая актерская игра создают индийский колорит. Авторы мюзикла – поэт-либреттист Евгений Муравьев и композитор Егор Шашин. Поставили спектакль главный режиссер театра заслуженный артист России Александр Кутявин и главный дирижер Денис Шитов. Художник-сценограф Алексей Михальчёв, художник по костюмам Ирина Елистратова и хореограф Елена Щербакова. Наталия Королёва. &;copy; Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский, Валерий Коновалов.