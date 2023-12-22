Звезда «Слова пацана» Иван Янковский высказался о финале сериала и поблагодарил зрителей

Исполнитель роли Вовы (Адидаса-старшего) в сериале «Слово пацана» Иван Янковский высказался о финале шоу в своих социальных сетях. Он поблагодарил зрителей за поддержку.

Звезда «Слова пацана» Иван Янковский высказался о финале сериала и поблагодарил зрителей
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Актёр подчеркнул, что это было «ахренительное путешествие», которое точно запомнится на всю оставшуюся жизнь. Говорить про второй сезон проекта Янковский не стал.

Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали.

Финальная, восьмая серия «Слова пацана» режиссёра Жоры Крыжовникова вышла 21 декабря. Все восемь эпизодов можно посмотреть в онлайн-сервисах START и Wink. Шоу, стартовавшее в России в ноябре, получило высочайшие оценки от критиков и зрителей.

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