Netflix показал кадры из сериала «Аватар: Последний маг воздуха»
В честь зимнего солнцестояния Netflix представил серию новых фотографий, демонстрирующих актерский состав предстоящей адаптации сериала «Аватар: Последний маг воздуха».
Впервые поклонники мультсериала увидят таких персонажей, как Джун и Джет, переосмысленных для живого действия. Арден Чо, известный по повторяющимся ролям в сериалах «Медика Чикаго» и «Волчонок», сыграет Джун в новом сериале, а Себастьян Аморусо сыграет Джета.
Новые кадры также раскрывают несколько других любимых второстепенных персонажей:
- Кэйси Кэмп-Хоринек — Гран Гран
- Тэмлин Томита — майор Юкари
- Дэнни Пуди — Механик
Netflix
Netflix
Netflix
Netflix
Пилотный сезон шоу состоит из восьми часовых эпизодов, премьера которого состоится на Netflix 22 февраля.
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