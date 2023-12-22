Netflix показал кадры из сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

В честь зимнего солнцестояния Netflix представил серию новых фотографий, демонстрирующих актерский состав предстоящей адаптации сериала «Аватар: Последний маг воздуха».

Впервые поклонники мультсериала увидят таких персонажей, как Джун и Джет, переосмысленных для живого действия. Арден Чо, известный по повторяющимся ролям в сериалах «Медика Чикаго» и «Волчонок», сыграет Джун в новом сериале, а Себастьян Аморусо сыграет Джета.

Новые кадры также раскрывают несколько других любимых второстепенных персонажей:

  • Кэйси Кэмп-Хоринек — Гран Гран
  • Тэмлин Томита — майор Юкари
  • Дэнни Пуди — Механик
Netflix
Netflix
Netflix
Netflix

Пилотный сезон шоу состоит из восьми часовых эпизодов, премьера которого состоится на Netflix 22 февраля.

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