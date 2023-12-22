5 советских триллеров, которые стоит посмотреть

Советские комедии и мелодрамы, пожалуй, знакомы каждому из нас. А вот про триллеры, снятые в СССР, знает не каждый.

© Кадр из фильма "Десять негритят"

А между тем в Советском Союзе снимали и такие киноленты. Причем некоторые из них по сей день способны впечатлить и испугать даже самого искушенного зрителя.

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Подробнее о советских триллерах, которые стоят просмотра, читайте в материале "Рамблера".

"Десять негритят", 1987

Кадр из фильма "Десять негритят"

В центре сюжета картины Станислава Говорухина – 10 человек, которых приглашают на Негритянский остров под разными предлогами. Герои собираются вместе и каждый из них слышит записанный на пластинку смертный приговор. На столе стоят черные фигурки негритят: умирает один гость – исчезает фигурка негритенка.

В основу картины лег одноименный детектив Агаты Кристи.

"Господин оформитель", 1988

Кадр из фильма "Господин оформитель"

Фэнтезийный триллер с Виктором Авиловым и Анной Демьяненко в главных ролях повествует историю безумного художника. Как-то раз герой встречает девушку, как две капли воды похожую на его творение. Художник начинает интересоваться девушкой и влюбляется в нее, еще не подозревая о том, к чему его приведет эта связь.

"Пьющие кровь", 1991

Кадр из фильма "Пьющие кровь"

Однажды на балу князь Руневский замечает девушку Дашу, племянницу помещиков Зориных. Руневского приглашают в семейное имение, но герой еще не догадывается о том, что бабушка Даши – вампирша.

Кинолента снята по мотивам повести Алексея Толстого "Упырь".

В фильме отсутствуют жестокие сцены, но картина пропитана напряжением и страхом, которые испытывает главный герой. Оттого эти эмоции передаются и зрителю.

"Иди и смотри", 1985

Кадр из фильма "Иди и смотри"

Картину Элема Климова называют одним из самых страшных фильмов о войне.

Действие киноленты разворачивается в 1943 году. Мальчик-подросток Флера откапывает карабин среди обрывков колючей проволоки, после чего отправляется в лес к партизанам.

Фильм удостоился двух призов Московского международного кинофестиваля. Главную роль в киноленте исполнил Алексей Кравченко.

"Игла", 1988

Кадр из фильма "Игла"