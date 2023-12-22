5 советских триллеров, которые стоит посмотреть
Советские комедии и мелодрамы, пожалуй, знакомы каждому из нас. А вот про триллеры, снятые в СССР, знает не каждый.
А между тем в Советском Союзе снимали и такие киноленты. Причем некоторые из них по сей день способны впечатлить и испугать даже самого искушенного зрителя.
Подробнее о советских триллерах, которые стоят просмотра, читайте в материале "Рамблера".
"Десять негритят", 1987
В центре сюжета картины Станислава Говорухина – 10 человек, которых приглашают на Негритянский остров под разными предлогами. Герои собираются вместе и каждый из них слышит записанный на пластинку смертный приговор. На столе стоят черные фигурки негритят: умирает один гость – исчезает фигурка негритенка.
В основу картины лег одноименный детектив Агаты Кристи.
"Господин оформитель", 1988
Фэнтезийный триллер с Виктором Авиловым и Анной Демьяненко в главных ролях повествует историю безумного художника. Как-то раз герой встречает девушку, как две капли воды похожую на его творение. Художник начинает интересоваться девушкой и влюбляется в нее, еще не подозревая о том, к чему его приведет эта связь.
"Пьющие кровь", 1991
Однажды на балу князь Руневский замечает девушку Дашу, племянницу помещиков Зориных. Руневского приглашают в семейное имение, но герой еще не догадывается о том, что бабушка Даши – вампирша.
Кинолента снята по мотивам повести Алексея Толстого "Упырь".
В фильме отсутствуют жестокие сцены, но картина пропитана напряжением и страхом, которые испытывает главный герой. Оттого эти эмоции передаются и зрителю.
"Иди и смотри", 1985
Картину Элема Климова называют одним из самых страшных фильмов о войне.
Действие киноленты разворачивается в 1943 году. Мальчик-подросток Флера откапывает карабин среди обрывков колючей проволоки, после чего отправляется в лес к партизанам.
Фильм удостоился двух призов Московского международного кинофестиваля. Главную роль в киноленте исполнил Алексей Кравченко.
"Игла", 1988
Знаменитая кинолента с Виктором Цоем в главной роли повествует историю Моро. Вернувшись домой в Алма-Ату герой вспоминает о девушке, которую когда-то любил. Встретившись с. ней, он узнает, что его любимая стала зависима от запрещенных веществ. Моро пытается вылечить героиню и заодно расправиться с ее поставщиком.