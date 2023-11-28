5 советских актеров с трагической судьбой

Советская эпоха богата на талантливых артистов. Фильмы с участием некоторых из них сегодня считаются классикой отечественного кинематографа. Однако успех в карьере не принес им личного счастья. Судьбы знаменитостей СССР порой оканчивались плачевно.

© Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год.

О том, судьбы каких советских артистов сложились трагическим образом, читайте в нашем материале.

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Алексей Смирнов

Алексея Смирнова знают и любят несколько поколений зрителей. Участие в фильме Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» принесло ему всесоюзную известность. Однако личная жизнь артиста не складывалась.

Актер ушел на фронт добровольцем. Там же он получил ранение, из-за которого более не мог иметь детей. Ему пришлось уйти от возлюбленной и последующие годы жизни страдать от неуверенности в себе перед женщинами. В сети пишут, что в 50-е годы он хотел усыновить ребенка, но ему отказали.

Последние годы жизни Алексей Смирнов жил в старой коммуналке вместе с мамой. Его не стало одним майским днем 1979 года. По одной из версий он скончался из-за алкоголя. По другой — не выдержал смерти коллеги по фильму «В бой идут одни “старики”» Леонида Быкова. Он умер в апреле того же года.

Фрунзик Мкртчян

Кадр из фильма «Мужчины», 1972 год.

Фрунзик Мкртчян родился в бедной армянской семье с пьющим отцом. Тот не сразу одобрил увлечение сына актерством, но в итоге отступил. Сын сделал блестящую карьеру в кино, снявшись в «Мимино» и «Кавказской пленнице». Но семейная жизнь у него пошла по худшему сценарию.

С первой женой Кнарой, однокурсницей, будущий артист быстро развелся. Второй его супругой стала актриса Донара Пилосян. В их браке родились дочь Нунэ и сын Вазген. После рождения второго ребенка характер Донары изменился: она часто скандалила и стала очень ревнивой. Когда стало совсем невыносимо, супруг отвел любимую к психиатру, тот диагностировал ей шизофрению. С этой болезнью она умерла много лет спустя в психиатрической клинике.

Дочь Фрунзика Нунэ уехала в Аргентину. Там же в возрасте 41 года ей диагностировали рак шейки матки. Женщина согласилась на операцию, но она привела к осложнениям. Дочери Фрунзика Мкртчяна не стало в 1998 году. Спустя пять лет умер ее брат Вазген, которому ранее поставили тот же диагноз, что и матери.

Сам Фрунзик Мкртчян скончался в 1993 году от инфаркта у себя дома. Брат артиста Альберт считал, что он осознанно шел к смерти, оказавшись не в состоянии принять болезнь бывшей жены и сына.

Изольда Извицкая

Кадр из фильма «Очередной рейс», 1958 год.

Изольда Извицкая прославилась в 24 года, снявшись в фильме Григория Чухрая «Сорок Первый». Картина принесла молодой актрисе не просто всесоюзную, но мировую славу. Фильм Чухрая получил специальный приз X Каннского фестиваля. Изольду приглашали на съемки за рубеж, но советские власти запрещали ей покидать страну.

После триумфа Изольда Извицкая снималась без перерыва. Однако повторить успех ей так и не удалось. В 1954 году кинодива вышла замуж за Эдуарда Бредуна. За 17 лет совместной жизни они так и не обзавелись наследниками.

В СМИ пишут, что Эдуард Бредут не был успешным актером и потому завидовал жене. Именно он, как считают поклонники, сделал ее зависимой от алкоголя. Кроме того, он часто бил супругу. Побои порой было невозможно спрятать ни под каким гримом. Она отказывалась уходить от мужа, считая, что он без нее не справится и сама она никому не нужна.

В январе 1971 года он оставил супруг ради другой продавщицы ковров. Актриса не смогла этого выдержать. Тело актрисы нашли 1 марта 1971 года в ее квартире. На лице женщины в этот момент уже проступили трупные пятна. Вскрытие показало, что кинодива умерла от истощения. Из еды дома у нее был маленький кусочек хлеба.

Сергей Филиппов

Кадр из фильма «Не может быть!», 1975 год.

Сергей Филиппов начинал путь в качестве артиста балета. Неизвестно, как бы сложилась его жизнь, если бы медики не запретили тому заниматься балетом из-за опухоли. Но оперировать не стали. Потерпев неудачу в балете, Сергей Филиппов решил стать актером. Режиссеры отмечали его нестандартную внешность, предлагая ему комедийные роли. Сам артист был не в восторге от такого амплуа. Впрочем, это не помешало ему сняться в таких фильмах, как «12 стульев» и «Карнавальная ночь».

В 70-е Сергей Филиппов стал жаловаться на сильные головные боли. Он хорошо перенес операцию, но место на темечке у него не зарастало до конца дней. В это же время первая супруга артиста Алевтина Горинович, подарившая мужу сына Юрия, решила эмигрировать в США. Балерина поставила актеру ультиматум: либо она едет с ним, либо без него. Для Сергея Филиппова переезд в другую страну оказался страшнее, чем потеря семьи.

После расставания с Алевтиной Горинович актер встретил другую женщину. Детская писательница Антонина Голубева была старше возлюбленного на 13 лет. Она ушла раньше любимого мужчины. Сергей Филиппов оказался не в состоянии жить без нее. К нему вернулись головные боли и многолетнее пристрастие к выпивке. Он часами лежал, будучи не в состоянии подняться. Его не стало в апреле 1990 года. Деньги на похороны собирали с актеров и друзей покойного, потому как сам он имел накоплений.

Александра Завьялова

Кадр из мини-сериала «Тени исчезают в полдень», 1973 год.

Александре Завьяловой прочили яркую карьеру в кино, хотя сама она считала себя театральной актрисой. Впрочем, ей это не помешало сыграть в фильмах, которые сегодня считаются классикой отечественного кинематографа. Однако был в ее фильмографии проект, который разделил карьеру артистки на до и после.

В 1971 году на экраны вышел мини-сериал «Тени исчезают в полдень». Александра Завьялова сыграла там наследницу состоятельных сибирских промышленников, которой после революции приходится жить под чужим именем. По сюжету Пистимея Морозова ненавидела советскую власть. Картина имела невероятный успех, но зрители возненавидели актрису, считая, что и сама она критикует нынешний политический строй. Кинодиву перестали приглашать на съемки.

В 1975 году у Александры Завьяловой случился нервный срыв, из-за которого она попала в психиатрическую больницу. Дочь от первого брака Татьяну на это время забрал к себе отец. В клинике знаменитости кололи уколы со снотворным и не давали ей спать.

Через год артистка вновь оказалась в учреждении для душевнобольных, но уже не одна. Сына Петра она родила в 39 лет от человека, чье имя никогда не называла. Мальчик рос нелюдимым и подвергался травле в школе, что оставило отпечаток на его психике. Мать считала его не совсем здоровым ребенком.

Повзрослев, Петр устроился работать в бар поваром, где пристрастился к алкоголю. Юноша крал у матери ее пенсию, вынуждая вести нищенское существование. В феврале 2016 года Петр под воздействием алкоголя в ходе ссоры нанес матери ножевое ранение. 79-летняя артистка скончалась. Петра приговорили к семи годам тюремного заключения. Сестра Татьяна посылает ему деньги и вещи.