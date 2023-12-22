Боевик с Марком Уолбергом поставил новый рекорд сервиса Apple TV+

15 декабря на Apple TV+ вышел «Семейный план» — боевик с Марком Уолбергом («Анчартед: На картах не значится»). Лента рассказывает о правительственном киллере, который ведёт спокойную жизнь со своей семьёй. Однако враги из прошлого настигают его, поэтому герой вынужден взять жену с тремя детьми и отправиться с ними в импровизированное путешествие по Лас-Вегасу.

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По данным издания Deadline, картина стала гигантским успехом для Apple. Всего за неделю «Семейный план» стал самым просматриваемым в истории Apple TV+, показывая рекордные показатели в сервисе. Точных данных инсайдеры не раскрывают.