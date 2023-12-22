Зима из «Слова пацана» рассказал, как слава изменила его жизнь

Зима из «Слова пацана» рассказал, как обрушившаяся слава изменила его жизнь
Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму в нашумевшем сериале «Слово пацана», рассказал «Вечерней Москве», как обрушившаяся слава изменила его жизнь.
Актер признался: понять, как справиться со славой, — самый актуальный для него вопрос.
— Меня стали часто узнавать, и для меня это неожиданно, потому что прежде я с таким не сталкивался. Моя жизнь резко изменилась вне моей воли, и я еще не привык. Но знаю, что нужно сохранить гармонию внутри себя, продолжать быть верным себе. Не хочется потерять себя в этом во всем. Надо обрести мудрое спокойствие в отношении этой славы и не поддаться чему-то напускному, — признался молодой артист.
За кадром сериала актеры не были такими суровыми, как на экране. Корреспондент «ВМ» узнала у Зулькарнаева, какая атмосфера сложилась на съемочной площадке и что он думает о возможности дружбы в группировке.
Последний эпизод нашумевшей криминальный драмы Жоры Крыжовникова вышел 21 декабря. Сериал «Слово пацана» произвел в России настоящий фурор. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у Льва Зулькарнаева, как проходили съемки, сложно ли было примерить на себя роль и чему сериал может научить юное поколение.