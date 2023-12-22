Зима из «Слова пацана» рассказал, как слава изменила его жизнь

— Меня стали часто узнавать, и для меня это неожиданно, потому что прежде я с таким не сталкивался. Моя жизнь резко изменилась вне моей воли, и я еще не привык. Но знаю, что нужно сохранить гармонию внутри себя, продолжать быть верным себе. Не хочется потерять себя в этом во всем. Надо обрести мудрое спокойствие в отношении этой славы и не поддаться чему-то напускному, — признался молодой артист.