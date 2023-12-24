Delfi: на почте Латвии начали вскрывать и читать письма в Россию и Белоруссию

В почтовых отделениях Латвии начали вскрывать и читать письма, направленные адресатом России и Беларуссии. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на рижанина Анжея Дмуховского. Выяснилось, что послание, которое мужчина отправил своей подруге в Москву, вскрывали сотрудники почты Латвии. Это подтверждала наклейка на конверте. "96-я статья Конституции Латвии гарантирует неприкосновенность частной переписки", - подчеркнул Дмуховский. Он отметил, что досмотр переписки ограничен даже в тюрьмах, "что уж говорить о переписке людей на свободе". Представитель латвийской почты Матисс Руткс заявил, что письма и посылки проверяются из-за санкций ЕС. 21 декабря стало известно, что Ранее стало известно, что Россия ответит на захват спецслужбами Латвии "Дома Москвы" в Риге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, представители спецслужб республики ворвались в здание центра, отобрали у сотрудников средства связи, проводят допросы.