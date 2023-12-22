Звезда «Пацанок» высказалась о самом ужасном испытании на шоу

Три года назад Анастасия Петрова стала победительницей пятого сезона «Пацанок». Не секрет, что не только победа, но и участие девушкам на реалити-шоу даются непросто, причем не столько из-за их прежних привычек, от которых на проекте им надо отказаться, сколько из-за морального давления. В личном Telegram-канале Петрова вспомнила об одном из самых жестоких для себя испытаний и рассказала, как чувствует себя спустя время после пережитого.

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По словам девушки, худшим заданием стала встреча с хейтерами. Задолго до и после «Пацанок» Настя боролась с лишним весом, и эта тема была для нее болезненной. Когда ненавистники оскорбляли ее за фигуру, девушка, по собственным словам, едва справилась. После испытания она долго плакала, а затем несколько дней старалась прийти в себя.