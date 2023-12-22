«Пацан, сечешь, о чем я?»: Фандера о роли сына в «Слове пацана»

«Да, мы похожи, но я как ты не умею. Спасибо тебе, что плачу, и вижу в тебе всех самых дорогих мне людей. Ты мой герой. Береги своих, а они сберегут тебя. Пацан, сечешь о чем я? Спасибо. Люблю. Горжусь», — написала Фандера.