Хидео Кодзима назвал «Идеальные дни» лучшим фильмом 2023 года

Недавно создатель франшиз Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился мнением о картине «Идеальные дни». Геймдизайнер назвал работу Вима Вендерса лучшим фильмом 2023 года.

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Главный герой ленты — токийский чистильщик туалетов, который в свободное время занимается музыкой и фотографией. Роль протагониста исполнил актёр Кодзи Якусё («Атака на Пёрл-Харбор», «Император в августе»).