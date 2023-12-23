Посвященная мультипликатору Леониду Шварцману выставка открылась в парке «Зарядье»
В подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка, посвященная режиссеру-мультипликатору и художнику анимационного кино Леониду Шварцману. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«На ней представлены эскизы к легендарным мультфильмам, которые хорошо знакомы зрителям самых разных возрастов, – лентам «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Снежная королева», «Варежка» и многим другим. Леонид Шварцман рассказывал, что поиск образа персонажа и его воплощение – сложный и крайне длительный процесс. Поэтому посетителям будет интересно увидеть карандашные наброски и проработанные эскизы мастера, а также раскадровки», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на выставке представлена оригинальная фигурка крокодила Гены, созданная по личной просьбе Леонида Шварцмана. Кроме того, посетители увидят личные вещи автора: очки, телефон, карандаши и стол, за которым рождались любимые всеми образы, а также награды, в числе которых специальный приз имени Алексея Германа национальной кинематографической премии «Ника» (2021), награда фонда Одри Хепберн «Голливуд – детям» (1997) и «Мультконцерт» к 100-летию российской анимации (2012). Выставку в парке «Зарядье» можно будет посетить до 3 марта 2024 года.