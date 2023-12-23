Посвященная мультипликатору Леониду Шварцману выставка открылась в парке «Зарядье»

В подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка, посвященная режиссеру-мультипликатору и художнику анимационного кино Леониду Шварцману. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На ней представлены эскизы к легендарным мультфильмам, которые хорошо знакомы зрителям самых разных возрастов, – лентам «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Снежная королева», «Варежка» и многим другим. Леонид Шварцман рассказывал, что поиск образа персонажа и его воплощение – сложный и крайне длительный процесс. Поэтому посетителям будет интересно увидеть карандашные наброски и проработанные эскизы мастера, а также раскадровки», – говорится в сообщении.