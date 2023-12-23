Опубликован отрывок из второго сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel

Ко всему прочему, в свежих сериях появятся Чёрная Пантера, Тор, Человек-муравей, Доктор Стрэндж, Халк, Зимний солдат, Танос, Соколиный глаз, Капитан Америка и другие герои из вселенной Marvel.

Режиссёром мультсериала выступил Брайан Эндрюс, а исполнительным продюсером — Кевин Файги. Первый сезон выходил в период с августа по октябрь 2021 года.

В продолжение войдёт девять эпизодов — премьера первого из них состоялась 22 декабря. Серии будут выходить ежедневно вплоть до 30 декабря. Шоу можно посмотреть в стриминговом сервисе Disney+, однако в России он недоступен.