Опубликован отрывок из второго сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel
Marvel Entertainmen отрывок из второго сезона анимационного сериала «Что, если...?». В нём героиня Небула посещает инопланетное казино.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.
Режиссёром мультсериала выступил Брайан Эндрюс, а исполнительным продюсером — Кевин Файги. Первый сезон выходил в период с августа по октябрь 2021 года.
В продолжение войдёт девять эпизодов — премьера первого из них состоялась 22 декабря. Серии будут выходить ежедневно вплоть до 30 декабря. Шоу можно посмотреть в стриминговом сервисе Disney+, однако в России он недоступен.
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