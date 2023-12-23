На Netflix вышла первая часть «Мятежной луны» Снайдера

На Netflix вышла космическая опера Зака Снайдера «Rebel Moon. Часть первая: Дитя огня». Это открывающая глава дилогии, которая выросла из идеи режиссера «Хранителей», «300 спартанцев» и «Лиги справедливости» снять собственный фильм по «Звездным войнам». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышел проект мечты Снайдера.

© Кадр из фильма «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня», 2023 год.

Когда десять с лишним лет назад корпорация Disney купила студию Lucasfilm со всеми потрохами (в смысле со "Звездными войнами"), на пороге "мышиного дома" возник Зак Снайдер с предложением сделать свой фильм про далекую-далекую галактику. Тогда ничего не сложилось: в Disney не заинтересовались лентой без знакомых персонажей и с рейтингом R, а сам Снайдер быстро смекнул, что ориентированные на семейный контент продюсеры не дадут ему развернуться на полную катушку. И вместо этого продолжил строить Расширенную вселенную DC (дело было во время постпродакшна "Человека из стали") и обзаводиться самой невыносимой в мире фанбазой.

Идея, впрочем, никуда не исчезла — и спустя годы нашла свое пристанище в каталоге стриминга Netflix, с которым Снайдер закрутил роман после разрыва с Warner Bros. Забавно: никто не скрывает ни того, что изначально это должно было стать "Звездными войнами", ни того, что оригинальный питч так и звучал: "Семь самураев" [Акиры Куросавы] в космосе". Наверное, так и надо, потому что выдумыванием сверх того Снайдер не стал себя утруждать: формально на плагиат не тянет — и бог с ним. По сути режиссер выбил у Netflix $166 млн на неофициальный фанфик по "Звездным войнам" (вот уж где настоящий фильм-ограбление, не то что ваша "Армия воров").

Тут то ли имеет место гнусное стремление плодить сущности, то ли был нанесен превентивный удар по гражданам, уже приготовившимся было к новому раунду кампании #ReleasetheSnyderCut (снайдеркат снайдерката?), но "Мятежных лун" будет вроде бы четыре: два "щадящих" ката и два "для взрослых" ("для взрослых", по словам самого Снайдера, получились вообще другими фильмами - считай из другой вселенной; про черно-белые версии пока, к счастью, не заикаются). В пользу второго варианта (превентивного удара) говорит то, что гениальная финансовая модель Netflix не требует привлечения широкого круга лиц в кинотеатры, что, по идее, должно решать проблему с необходимостью кастрировать фильмы под возрастные рейтинги. Но оставим спекуляции.

Сколько бы частей и катов ни маячило впереди, проблем у проекта всего две. Первая состоит в том, что изначальной и главной интенцией Снайдера, очевидно, было именно желание снять свои "Звездные войны" (а не рассказать, например, какую-то интересную историю), остальное уже потом неким образом нанизывалось на эту ось. Вторая состоит в том, что Снайдер, кажется, не очень хорошо понял "Звездные войны" (что достаточно сложно сделать).

"Семь самураев" — великое кино, и сам Лукас в том числе вдохновлялся Куросавой, однако сюжет о защите одной небольшой деревеньки невозможно адекватно масштабировать до размеров гигантской космической оперы: он хорошо себя чувствует разве что в виде эпизода сериала "Мандалорец" ("Глава 4: Убежище", если что). Тем не менее ровно это и происходит в "Мятежной луне". "Звездные войны" были про борьбу за системные изменения и свержение диктатуры (плюс они были художественным высказыванием про войну во Вьетнаме). В "Мятежной луне" речь идет про частный случай угнетения (а именно - буквально про сорванную зерновую сделку), большая схема вещей главных героев не слишком интересует. Тут есть свои имперцы и свои повстанцы, но их противостояние — вместо того, чтобы служить смысловым центром, — как бы вытеснено на задворки повествования. Эти семь самураев вне политики.

В результате в ленту оказывается невероятно трудно эмоционально вовлечься, поэтому регулярно возникающие моменты, где от зрителя ждут перехваченного дыхания, провоцируют скорее зевоту. Это ужасно нелепое кино, чья нелепость порой кажется милой, но чаще — раздражает: Снайдер каким-то образом добился предельно странного микса мультяшности Лукасовской трилогии приквелов и развесистой пафосности "Дюны" Дени Вильнева (тут тоже, кстати, дают полфильма по цене одного).