Названы лучшие фильмы ужасов 2023 года

Американский авторитетный еженедельный журнал Variety, посвященный шоу-бизнесу, назвал лучшие хоррор-фильмы 2023 года.

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1. Паранормальные явления. Скинамаринк

Разумеется, в оригинальном названии слов «Паранормальные явления» нет. Канадский ужастик про брата с сестрой, которые проснулись ночью в своей комнате, но не совсем в своем доме.

2. Два, три, демон, приди!

Австралийский фильм про то, как подростки решили шутки ради вызвать приведение, а получили жестокую и жуткую смерть для большинства участников.

3. Одержимые злом

Аргентинская картина про братьев-фермеров, которые сталкиваются с одержимым демонами соседом.

4. Все страхи Бо

Мастер ужасов Ари Астер снял очень странный артхаусный психологический хоррор, про страх взрослого человека перед своей матерью.

5. Бескрайний бассейн

Сын великого Кроненбурга пробует неловкие шаги в мире кино. Вышло странно и артахаусно, но кому-то зайдет.

6. Восстание зловещих мертвецов

Новая часть ребута культовой франшизы. Может не самый интересный сюжет, но уж точно невероятно зрелищный боди-хоррор.

7. День благодарения

Слешер от безумного Элая Рота, маэстро ужасов категории Б. Кстати, в следующем году от него выйдет фильм по Borderlands.

8. В коже моей матери

В Таиланде тоже снимают ужастики. И их даже можно смотреть. Хоть и монстры там довольно странные.

9. Избави нас. Одержимые

Американско-эстонский фильм. Молодой священник пытается не дать монахине родить дьявола.

10. Никто тебя не спасет