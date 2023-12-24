«Настолько трушно»: Ляпина рассказала о своем отношении к сериалу «Слово пацана»

Актриса Валентина Ляпина, известная по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!» и исполнившая там главную женскую роль, поделилась своим мнением о нашумевшем российском проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Артистка провела аналогию со своим сериалом и отметила, что «Слово пацана» отличается по духу, жанру и даже стилю повествования. Однако, по словам Ляпиной, оба проекта заслуживают внимания зрителя.

Валентина Ляпина добавила, что пока не успела ознакомиться со всеми эпизодами «Слова пацана», но уже сейчас может утверждать, что проект станет таким же культовым, как в свое время фильмы «Бригада» или «Брат».

— У нас давно не показывали настолько трушно ту эпоху, а это еще и основано на реальных событиях, — поделилась знаменитость в интервью для Gazeta.ru.

У популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» может быть не только второй, но и третий сезон. Об этом рассказал сценарист Андрей Золотарев. Он также признался, что сам рассчитывает на продолжение сериала.