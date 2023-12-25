Режиссер «Слова пацана» был уверен в выборе Анны Пересильд на роль Айгуль

В своих социальных сетях режиссёр сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников рассказал, что сразу же выбрал на роль Айгуль актрису Анну Пересильд — дочь Юлии Пересильд, которая стала звездой фильма «Вызов»

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По словам Крыжовникова, как только он взглянул на Анну, то сразу понял, что лучше её никто не справится с ролью Айгуль. А ещё постановщик уверен, что дочь Юлии Пересильд получит свою минуту славы в новой части «Вызова».

Я увидел Аню на фестивале «Короче», куда она приехала с мамой, феерической Юлией Пересильд. И вот когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало. Аня еще высадится на Луне в новом фильме «Вызов».