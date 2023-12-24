`иколай Басков закрыл киностудию «Королевская гора», которую он основал вместе с актрисой Александрой Яковлевой. Историческая драма «Князь», позиционировавшаяся как современный ответ Сергею Эйзенштейну, так и не выйдет на экраны. Об этом пишет телеграм-канал Mash. Лента «Князь» должна была рассказывать о временах посольства Александра Невского в Золотую Орду. Съемки проекта стартовали в 2021 году в Чите. Выход ленты планировали приурочить к 760-летию со дня гибели великого князя, однако в ноябре 2023 года картина в свет так и не вышла: работу над фильмом приостановили из-за болезни Яковлевой. После ее смерти в 2022 году проект и вовсе был заморожен. Были у Баскова и другие амбициозные планы. Золотой голос России хотел снять ремейк культового голливудского мюзикла «В джазе только девушки». В главных ролях он видел себя и Филиппа Киркорова. Должна была «Королевская гора» работать и над шпионским детективом про русского разведчика. Сыграть его Басков тоже планировал лично. Всем этим лентам не суждено было выйти на большие экраны. Но фильм «Князь», ко всему прочему, оказался в центре судебного разбирательства. Работавшая над костюмами к ленте модельер Елена Сазонова обратилась в суд, заявив, что так и не увидела от «Королевской горы» обещанной зарплаты. Суд установил, что сотрудница своевременно составила смету работ, изготовила костюмы и передала их заказчику, однако так и не получила честно заработанные 542,4 тысячи рублей. Хотя костюмы эти даже использовались в съемках. В итоге суд постановил взыскать с «Королевской горы» почти 580 тысяч рублей (в сумму добавились проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по уплате госпошлины). Однако выяснилось, что сама киностудия прекратила существование еще в июне 2023 года.