Режиссер «Крика 7» Кристофер Лэндон отказался от съёмок фильма

Режиссёр «Крика 7» Кристофер Лэндон рассказал в соцсети X (ранее Twitter), что отказался от съёмок фильма. Постановщик покинул проект ещё два месяца назад, однако официально объявил об этом только на этой неделе.

Режиссер «Крика 7» Кристофер Лэндон отказался от съёмок фильма
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Это была работа мечты, которая превратилась в кошмар. Моё сердце разбито, однако пришло время двигаться дальше.

Напомним, ранее картину покинули две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую отстранили от съёмок из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться со студией по поводу повышения гонорара.

В связи с этим теперь будущее франшизы лежит на одном человеке — продюсере и сценаристе Джеймсе Вандербилте. У «Крика 7» пока нет даже примерной даты релиза.

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