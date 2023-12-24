Фильм «Стальная хватка» стартовал в США с $7,53 млн

24 декабря стало известно , что фильм «Стальная хватка» про рестлеров заработал в США за первые выходные $ 7,53 млн. Напомним, бюджет картины составил около $ 20 млн. Режиссёром и сценаристом ленты выступил Шон Дуркин («Гнездо»).

Действия «Стальной хватки» разворачиваются в 1960-х годах. Фильм рассказывает о семье фон Эрихов, которая добилась большого успеха в профессиональном реслинге. Правда, членам семейства пришлось сражаться не только на ринге, но и бороться с «проклятием фон Эрихов» за его пределами.