В России определили ТОП винных локаций

<p>Энотуризм в&nbsp;<strong>России</strong>, хоть и&nbsp;не&nbsp;на&nbsp;уровне европейского, набирает популярность. Спрос растёт, несмотря на&nbsp;предпочтение <strong>россиян </strong>пляжному отдыху и&nbsp;климатические ограничения. Отличаясь от&nbsp;европейского опыта, где <strong>винодельни </strong>имеют вековую историю, российский энотуризм является <strong>новым </strong>направлением с&nbsp;ограниченными возможностями проживания на&nbsp;винодельческих угодьях из-за <strong>законодательства</strong>.</p> <p>Туроператоры АТОР отмечают рост интереса к экскурсиям по <strong>винодельням</strong>. Это связано с увеличением числа виноделен и уменьшением импорта. Туры включают гастрономические маршруты и образовательные программы, особенно в <strong>Краснодарском крае </strong>и<strong> Крыму</strong>, где проводятся винные фестивали, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id247047-rossija-prevraschaetsja-v-novyj-tsentr-enoturizma?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Большинство посетителей российских <strong>виноделен&nbsp;</strong>&mdash; женщины, поскольку мужчины предпочитают крепкие напитки. Энотуры дороги и&nbsp;специализированы, что снижает их&nbsp;<strong>популярность</strong>. В&nbsp;России есть примеры высококлассных комплексов, например, <strong>&laquo;Абрау-Дюрсо&raquo;</strong>, но&nbsp;до&nbsp;европейского уровня с&nbsp;<strong>SPA </strong>и&nbsp;ресторанами ещё далеко.</p> <p>Несмотря на&nbsp;трудности, энотуризм в&nbsp;<strong>России </strong>развивается. Туроператоры видят его будущее, отмечая разнообразие винных хозяйств и&nbsp;добавление культурных мероприятий. Лидируют в&nbsp;этом направлении <strong>Краснодарский край </strong>и<strong>&nbsp;Крым</strong>, а&nbsp;также Ростовская область и&nbsp;Дагестан.</p>

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