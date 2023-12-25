В России определили ТОП винных локаций

<p>Энотуризм в <strong>России</strong>, хоть и не на уровне европейского, набирает популярность. Спрос растёт, несмотря на предпочтение <strong>россиян </strong>пляжному отдыху и климатические ограничения. Отличаясь от европейского опыта, где <strong>винодельни </strong>имеют вековую историю, российский энотуризм является <strong>новым </strong>направлением с ограниченными возможностями проживания на винодельческих угодьях из-за <strong>законодательства</strong>.</p> <p>Туроператоры АТОР отмечают рост интереса к экскурсиям по <strong>винодельням</strong>. Это связано с увеличением числа виноделен и уменьшением импорта. Туры включают гастрономические маршруты и образовательные программы, особенно в <strong>Краснодарском крае </strong>и<strong> Крыму</strong>, где проводятся винные фестивали, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id247047-rossija-prevraschaetsja-v-novyj-tsentr-enoturizma?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Большинство посетителей российских <strong>виноделен </strong>— женщины, поскольку мужчины предпочитают крепкие напитки. Энотуры дороги и специализированы, что снижает их <strong>популярность</strong>. В России есть примеры высококлассных комплексов, например, <strong>«Абрау-Дюрсо»</strong>, но до европейского уровня с <strong>SPA </strong>и ресторанами ещё далеко.</p> <p>Несмотря на трудности, энотуризм в <strong>России </strong>развивается. Туроператоры видят его будущее, отмечая разнообразие винных хозяйств и добавление культурных мероприятий. Лидируют в этом направлении <strong>Краснодарский край </strong>и<strong> Крым</strong>, а также Ростовская область и Дагестан.</p>