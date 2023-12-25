София Коппола заявила о своей борьбе за бюджет с мужчинами-режиссерами

«Я просто вижу, как все эти люди получают сотни миллионов долларов, а потом я борюсь за крошечную часть этой суммы», — пожаловалась Коппола. Она добавила: «Я думаю, что это просто пережиток культуры этого бизнеса. Это расстраивает, но я всегда борюсь. И я просто счастлив, что могу снимать свои фильмы независимо и находить людей, которые в них верят».