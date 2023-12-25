Почти 18 тыс. юных талантов открыл фестиваль «Мосгаз зажигает звезды» за 11 лет

Фестиваль «Мосгаз зажигает звезды» открыл почти 18 тыс. юных талантов за 11 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Фестиваль талантливых юных музыкантов и художников «Волшебная сила голубого потока – Мосгаз зажигает звезды» проходит в столице уже в 12-й раз. Из года в год интерес к нему растет, а география участников расширяется. На первом фестивале в 2012 году выступали дети из Москвы, а уже на следующий год он получил статус всероссийского», – говорится в сообщении.

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Как указано в материале, фестиваль проводят по двум направлениям – это вокальный конкурс «Мосгаз зажигает звезды» и конкурс юных художников «Волшебная сила голубого потока». За 11 лет он дал путевку в творческую жизнь тысячам одаренных детей, многие из которых впоследствии успешно выступили в таких конкурсах, как «Детская Новая волна», шоу «Голос. Дети», «Синяя птица» и «Щелкунчик».

«Иван Горелов не пропустил почти ни одного фестиваля Мосгаза с 2012 года. Ученик школы имени Карамзина занимается вокалом с восьми лет и неоднократно становился победителем региональных, всероссийских и международных конкурсов. В 2013 году он стал победителем в номинации «Эстрадный вокал», в 2014, 2015, 2016 годах – серебряным призером. В 2019 году 16-летний Иван Горелов завоевал Гран-при восьмого фестиваля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди участников конкурса были ребята, прославившиеся на всю Россию. Шамиль Ибадов родом из древнего города Дербента Республики Дагестан, где он начал заниматься вокалом под наставничеством матери. Позже Шамиль с семьей переехал в Москву, где продолжил профессионально изучать вокал и развивать таланты. Впервые о нем жюри и зрители конкурса «Мосгаз зажигает звезды» узнали в 2019 году, когда он покорил их исполнением песни «Офицеры». Победив на фестивале, Шамиль Ибадов поступил в Академию джаза Игоря Бутмана. В 2022 году он попал в финал популярного шоу «Голос. Дети». А еще одержал победу на фестивале «Мосгаз зажигает звезды» в номинации «Эстрадный вокал» среди детей в возрасте от 12 до 14 лет с песней Муслима Магомаева «Синяя вечность».

«Софья Федосеева прошла путь от участницы фестиваля до студентки престижного столичного музыкального учебного заведения и преподавательницы вокала. В своем выступлении на восьмом фестивале в 2019 году она представляла родной Краснодарский край и стала победительницей в номинации «Народный вокал». Тогда же исполнительница поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных. В 2022 году Софья вновь стала призером уже в другой номинации – «Академическом вокале». Сейчас она заканчивает обучение и преподает вокал детям», – говорится в материале.

Сообщается, что москвич Гордей Юфкин пять раз становился призером фестиваля «Мосгаз зажигает звезды». Уже в 15 лет он начал преподавать эстрадный вокал и поступил на кафедру эстрадно-джазового искусства факультета музыкального искусства Московского педагогического государственного университета. Сейчас Гордей – популярный мультижанровый вокалист, основатель собственной группы, педагог по вокалу и амбассадор конкурса «Флагманы образования», профессионального проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В настоящее время идет прием заявок на участие в 12-м сезоне фестиваля. Их могут прислать дети в возрасте от семи до 18 лет из всех регионов страны. Первый этап конкурса проходит в заочном формате, заявки принимают с помощью электронной формы на сайте.