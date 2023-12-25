Во втором полуфинале "Аватара" раскрыли Соловья-Разбойника
Во время второго полуфинала нового сезона шоу "Аватар" из гонки выбыл Соловей-разбойник. Он спел песню Try исполнительницы Pink и жюри легко угадало его личность. Оказалось, цифровым аватаром управлял Родион Газманов.
В первом полуфинале шоу на минувшей неделе жюри рассекретило Муху-Цокотуху (Лариса Долина). Также ранее выбыли Валерия (Огненная Ворожея), Митя Фомин (Артемон), олимпийский чемпион Роман Костомаров (Железный Дровосек), Алексей Глызин (Трубадур) и Надежда Ангарская (Золушка).
До финала добрались Василиса Прекрасная, Лиса, Садко, Аленушка и Змей Горыныч.