Названы номинанты на премию «Золотой орел»

В понедельник, 25 декабря, Национальная Академия кинематографических искусств и наук России обнародовала шорт-лист премии «Золотой орёл — 2024». Награждение лауреатов пройдёт 26 января на «Мосфильме». За статуэтку в главной номинации поборются фильмы «Вызов», «1993», «Праведник», «По щучьему велению» и «Снегирь». Александр Велединский, Сергей Урсуляк и Борис Хлебников представлены в категории «Лучшая режиссёрская работа», а на звание лучшей актрисы и актёра кино претендуют Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Макар Хлебников, Любовь Константинова и Олег Савостюк. Подробнее об этих и других номинантах — в материале RT.

© Кадр из фильма "Вызов"

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России 25 декабря объявила номинантов на премию «Золотой орёл — 2024».

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В категории «Лучший игровой фильм» представлены пять картин, в частности фильм «Вызов» режиссёра Клима Шипенко — первая полнометражная художественная лента, частично снятая в космосе, — драма «1993» Александра Велединского, основанная на романе Сергея Шаргунова, а также военно-историческая лента «Праведник» Сергея Урсуляка, экранизация русской сказки «По щучьему велению», над которой работал Александр Войтинский, и триллер Бориса Хлебникова «Снегирь», открывший 45-й ММКФ. При этом Велединский, Хлебников или Урсуляк за свою работу могут получить статуэтку как лучший режиссёр. За звание лучшего сценариста также поборются авторы фильмов «Снегирь», «1993» и «Праведник». Помимо прочего, артисты, исполнившие центральные роли в этих трёх фильмах, попали в шорт-лист лучших актёров кино. В их числе Евгений Цыганов, Александр Яценко, Макар Хлебников и Олег Савостюк.

В номинацию «Лучший проект онлайн-платформы» попали три сериала — «Библиотекарь», в котором герой Никиты Ефремова узнаёт магическую тайну книг советского писателя Громова, основанный на реальных событиях детективный триллер «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич в главных ролях и драматическая многосерийная лента «Плейлист волонтёра» режиссёра Максима Свешникова.

Среди телевизионных сериалов на награду претендуют также три проекта: основанная на автобиографических романах картина «Шаляпин» с Александром Горбатовым в роли легендарного оперного певца, а также два детектива с Сергеем Безруковым — «Шпион», в котором артист играет разведчика ЦРУ Андрея Рыбина, и «Бизон: Дело манекенщицы» о Кирилле Бессонове, расследующем убийство популярной модели. За работу в обеих лентах Безруков номинирован на звание лучшего актёра ТВ вместе с сыгравшем Константина Коровина в ленте «Шаляпин» Александром Яценко.

За звание «Лучшего анимационного фильма» поборются проект Василия Ровенского «Коты Эрмитажа», героев в котором озвучили Полина Гагарина, Роман Курцын, Павел Прилучный, Антон Эльдаров, Диомид Виноградов и другие, короткометражный мультфильм «Хармс» Светланы Андриановой, состоящий из семи новелл и основанный на поэзии Даниила Хармса, а также работа Анастасии Жакулиной «Светлые души».

Вместе с тем, по три проекта представлены в категории коротких метров — «Здесь и сейчас» Павла Королько, «Шоссе Энтузиастов» Фёдора Кравчука и «Остановка» Никиты Парчутова. В категорию «Лучший неигровой фильм» отобраны «Мельников», «Симоновы и Трошкины: двойной портрет в интерьере эпохи», «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев».

Среди российских актрис кино приз могут получить Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», Анна Михалкова, сыгравшая Аню в картине «Чувства Анны», и Любовь Константинова, снявшаяся в ленте «Праведник». В шорт-лист исполнительниц главных ролей в онлайн-проектах попали такие артистки, как Александра Бортич («Фишер»), Светлана Ходченкова («Актрисы») и Марьяна Спивак («Чёрное облако»), а в категории «Лучшая женская роль на телевидении» представлены Елена Яковлева («Дама с собачкой»), Юлия Снигирь («Шаляпин») и Любовь Константинова («Лихорадка»).

Иван Янковский дважды номинирован на премию в категории актёров онлайн-сериалов — за работу в «Плейлисте волонтёра» и за роль в «Фишере» (вместе с Александром Яценко). Конкуренцию ему составит Филипп Янковский («Чёрное облако»).

На «Лучшую женскую роль второго плана» номинированы Александра Ребенок («1993»), Мария Лобанова («Край надломленной луны») и Елена Яковлева («Поехавшая»), а в числе попавших в шорт-лист актёров второго плана оказались Максим Лагашкин («1993»), Евгений Ткачук («Праведник»), Игорь Гордин («Императрицы»).

Помимо прочего, объявлены претенденты на приз среди операторов — Михаил Милашин («Повелитель ветра» и «Праведник»), Алишер Хамидходжаев («Снегирь»), художников-постановщиков — Мария Турская («Императрицы»), Сергей Февралёв («Хитровка. Знак четырёх»), Анастасия Каримулина («По щучьему велению»), композиторов — Алексей Рыбников («Повелитель ветра»), Юрий Потеенко («Хитровка. Знак четырёх»), Василий Тонковидов («Праведник»), монтажёров — Тим Павелко («Вызов»), Иван Лебедев («Снегирь»), Алексей Пузырёв, Алексей Гусев, Александр Зубков («Повелитель ветра»).

Всего статуэтки «Золотого орла» будут присуждаться в 23 номинациях. Церемония вручения премии состоится 26 января 2024 года в первом павильоне «Мосфильма».