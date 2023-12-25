Режиссер «Схватки» и «Феррари» Майкл Манн назвал четыре своих любимых фильма

Режиссёр Майкл Манн, известный по культовой «Схватке» и недавнему «Феррари», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd постановщик назвал сразу четыре картины, которые сильнее всего повлияли на его режиссёрский почерк.