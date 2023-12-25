5 лучших фильмов для новогоднего настроения

До Нового года остались считанные дни.

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И если вы уже нарядили елку и закупились шампанским, а праздничного настроения так и нет – ловите нашу подборку классных рождественских фильмов и вдохновляйтесь. От нестареющий классики до современных хитов.

Видео дня

«Один дома» (1990)

Нестареющая классика про мальчика по имени Кевин, которого родители по нелепой случайности «забыли дома» в канун Рождества. По сюжету все семейство МакКалистеров ранним утром отправилось в Париж на праздники, совсем позабыв о спящем ребенке. Когда Кевин проснулся, он осознал, что остался один и весь дом теперь в его распоряжении. Мальчик устраивает себе незабываемый отпуск с «запрещенкой» — тоннами поглощает мороженое, смотрит боевики, ходит по магазинам и даже дает отпор мерзким бандитам, намеревавшимся обокрасть его дом.

«Отпуск по обмену» (2006)

Если этот Новый год вы вынуждены провести в одиночестве – не отчаивайтесь, ведь порой это повод обрести новые знакомства, как это произошло с героинями фильма «Отпуск по обмену». Айрис Симпкинс — автор свадебной колонки в лондонской газете, страдающая от неразделенной любви к боссу-нарциссу, который к тому же помолвлен с другой. Аманда Вудс — успешная бизнесвумен, которая накануне праздников узнает, что жених изменяет ей и отправляет неверного в «пешее путешествие». Героини решают развеяться и отвлечься от своих проблем и поменяться домами – роскошным особняком в Южной Калифорнии и аутентичным домом в английской провинции. Обе заводят новые знакомства и круто меняют жизнь.

«Четыре Рождества» (2008)

Брэд и Кейт вместе уже три года, но не спешат связывать себя узами брака. Они считают, что «штамп в паспорте» не приносит ничего хорошего, ведь у обоих родители в разводе. Влюбленные планируют провести рождественские праздники с родственниками, но ситуация осложняется тем, что у них в общей сложности четыре семьи. И как же успеть на все торжества?

«Новогодний корпоратив» (2016)

Этот фильм стоит посмотреть перед походом на корпоратив, чтобы не натворить такого, за что на утром будет стыдно смотреть в глаза коллегам. Главный герой – руководитель IT-компании, оказавшейся на грани банкротства. Он хочет впечатлить крупного клиента и заключить выгодный контракт и для этого организовывает мега-вечеринку в офисе. Но праздник выходит из-под контроля и оборачивает огромным провалом.

«VK под шубой 2» (2023)

29 декабря в 20:24 на платформе «VK Видео» состоится премьера новогоднего шоу «VK под шубой 2». Главные роли в музыкальной комедии исполнят актеры Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев – а это уже успех!