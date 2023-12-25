Cериал "Слово пацана", который рассказывает о казанском феномене (образование многочисленных банд в 1970–80-е), на протяжении больше четырех недель занимал первое место по популярности в России. Только за одну неделю он набрал 3 394 балла интереса в индексе "Кинопоиск Pro". Так, сериал обогнал по популярности корейскую "Игру в кальмара", набравшую 1 565 баллов и завоевавшую в 2021 году первенство у российского зрителя.

Разбираемся, почему интерес к криминальному жанру в кино остается на пике

"Тема детективов, криминала, преступников, разбойников, каких-то стычек — мне кажется, это вечная тема, как и тема любви, отчаяния, путешествий", — рассуждает Роберт Гараев, журналист, автор книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х", по которой был снят сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Интерес более взрослых людей к таким фильмам можно обосновать ностальгией.

"Взрослые смотрят сериал, у них это вызывает внутренние воспоминания, ассоциации. У многих это откликается", — считает Оксана Ласточкина, социолог, педагог-психолог, исследователь культуры.

Режиссер и сценарист Александр Велединский, в числе работ которого сериал "Бригада", считает, что интерес к криминальному жанру будет всегда.

"Пока есть криминал в жизни, пока есть войны, пока в мире царит ложь — интерес не пропадет. А поскольку криминал, войны и ложь никогда не исчезнут — значит, и интерес к ним будет всегда", — полагает он.

Если говорить про события, которые подкрепляли интерес общественности к этой теме, можно вспомнить тот же период перестройки. Когда были открыты архивы НКВД и КГБ, интерес к тюремной культуре и судьбам сидельцев особенно возрос, объясняет кандидат филологических наук, автор более 200 научных публикаций Наталья Кузина. В работе "Проблемы рассекречивания документов бывших партийных архивов на примере ПермГаНИ" М.Г. Нечаева отмечено, что во время начала архивной революции особый интерес среди исследователей, историков, преподавателей и студентов вызывала информация о состоянии преступности.

Как правило, в таких кинокартинах размыты понятия добра и зла. Наталья Кузина говорит, что размывание образов пошло от таких кинопроизведений, как "Ликвидация", "Вор", "Шифр".

Персонажи в подобных фильмах и сериалах "серые", то есть могут быть одновременно плохими и хорошими, объясняет Ласточкина. Данила Багров в фильме "Брат", Александр Белый в сериале "Бригада", Желтый в "Слове пацана" — яркие тому примеры. Тот же Желтый, несмотря на то что был руководителем группировки "Универсамовские", отличавшейся жестокостью, заботился о своей матери и старался бороться с несправедливостью.

Психолог Максим Некрасов считает, что такие образы помогают зрителю лучше понять себя, признать в себе наличие не только хорошего, но и плохого. Именно это осознание, по его мнению, может помочь обрести целостность. Такое знакомство с собой через кино можно назвать безопасным. К тому же, когда общество живет в нестабильное время, копит в себе обиду и злость, кино помогает перенаправить негативную энергию. Просмотр картин в криминальном жанре становится "легальным способом соединиться с запертыми, сдержанными чувствами".

"Когда я смотрю подобное кино, я безопасно для себя встречаюсь со злостью, с какой-то внутренней частью себя, которая, возможно, способна на насилие, но на этом все. Я не получаю разрешение на насилие, у меня не появляется желание проявлять насилие. Я просто нахожусь в большей согласованности с собой, проживая чувства в процессе просмотра сериала", — говорит психолог.

Тем не менее люди с нестабильной психикой, не способные дифференцировать, при просмотре фильмов в криминальном жанре могут увидеть в насилии норму и разрешить его себе совершать. То же самое касается и подростков, чья психика еще не до конца окрепла.

"Дети зачастую хотят походить на взрослых и копируют поведение, которое видят на экране и которое, как им кажется, делает их более взрослыми", — говорит Оксана Ласточкина.

В работе О.Е. Кузнецовой "Социальные представления о "герое нашего времени" у студентов разной профессиональной направленности" звучит мысль о том, что у многих молодых людей нет четких представлений о героизме и героических поступках, а также об их значимости для личностного развития. Причиной этому, говорится в ее работе, стало то, что героями фильмов часто становятся носители зла и разрушения.

Авторы научной статьи "Криминальные сериалы современной России: криминологический анализ" М.П. Клейменов и И.М. Клейменова высказывают похожую точку зрения. Они считают, что из-за главных героев, играющих бандитов, происходит "тотальная криминализация сознания молодежи, в котором главное — богатство и известность, а не средства их достижения". По мнению авторов статьи, "Бонни иКлайд" (американские грабители времен Великой депрессии) давно вытеснили "Валентина и Валентину" (история любви двух студентов, которые хранили верность друг другу и отстаивали свои чувства, несмотря на все сложности).

Однако эти кинокартины дают возможность ярко увидеть последствия насилия. Например, в "Бригаде" Саша Белый и его друзья, жизнь которых кому-то из зрителей сначала могла показаться привлекательной как минимум из-за обретенного теми материального богатства, по итогу понесли довольно жесткое наказание. Ведь методы, которые они использовали при достижении этого богатства, нельзя назвать честными и гуманными. Да и сам Безруков говорил, что сочувствует тем, кто захотел пойти по стопам главных героев, большая часть которых погибла.

Писатель Роберт Гараев сам состоял в банде, хоть и недолго: "Я год провел в группировке, потому что нормальным людям, интеллигентным ребятам из художественной школы нечего больше делать в банде пацанов". Жизнь ребят, которые привели его туда, сложилась не лучшим образом. Один умер из-за наркотиков, другой — в инвалидной коляске.