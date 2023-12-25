Певица Ольга Орлова похвалила сериал "Слово пацана"

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram, что ей понравился сериал "Слово пацана". Орлова высоко оценила музыкальное сопровождение проекта. Однако уточнила, что не разделяет "фанатизма", который происходит вокруг сериала. "Музыкальное решение - просто супер!" - заключила артистка. В сентябре 2023 года состоялась премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", основанная на произведении журналиста Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х". Режиссером выступил Жора Крыжовников. Картина получила большую популярность, но была также подвержена критике. Некоторые обвиняют проект в романтизации бандитских группировок. К примеру, с критикой выступила телеведущая Ольга Бузова. По словам артистки, взрослые могут понять, что криминал внутри членов банды сериала не приведет героев ни к чему хорошему. Однако, как считает Бузова, подростки могут не понять эту мысль и начать подражать персонажам сериала. В декабре сценарист сериала Андрей Золотарев заявил, что успех "Слова пацана" превзошел ожидания. Что касается продолжения проекта, по его словам, окончательного ответа нет. При этом он допустил, что команда приступит к съемкам следующих сезонов.