Скандальный фильм "Брат 3" все-таки покажут в российских кинотеатрах
Суета вокруг дивана т.н. "Брата 3", похоже, закончилась: резонансная картина все-таки собралась в отечественный прокат. Как явствует из Реестра прокатных удостоверений фильмов.
Дата регистрации документа - 20 декабря. И даже режиссерское название, как видим, удалось отстоять, хотя постановщик проекта был готов в какой-то момент от него отказаться.
Прокат, судя по реестру, стартует 17 января 2024 года. Возрастной рейтинг - 18+.
Ранее прокат опуса анонсировался на конец ноября, но не сложилось.
Напомним, что к оригинальной дилогии Балабанова лента никакого отношения не имеет. То есть вообще никакого.