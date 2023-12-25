Скандальный фильм "Брат 3" все-таки покажут в российских кинотеатрах

Суета вокруг дивана т.н. "Брата 3", похоже, закончилась: резонансная картина все-таки собралась в отечественный прокат. Как явствует из Реестра прокатных удостоверений фильмов.

Дата регистрации документа - 20 декабря. И даже режиссерское название, как видим, удалось отстоять, хотя постановщик проекта был готов в какой-то момент от него отказаться.

Прокат, судя по реестру, стартует 17 января 2024 года. Возрастной рейтинг - 18+.

Ранее прокат опуса анонсировался на конец ноября, но не сложилось.