Россияне выбрали главные новогодние фильмы

В топ-5 также вошли советские комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Джентльмены удачи». Кроме того, участники опроса отметили франшизу «Гарри Поттер», фильмы «Гринч — похититель Рождества», «Карнавал», «Шрек», «Хроники Нарнии» и «Властелин колец».