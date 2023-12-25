Россияне выбрали главные новогодние фильмы

55% россиян назвали главным новогодним фильмом «Иронию судьбы, или с лёгким паром!».

Россияне выбрали главные новогодние фильмы
© Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!»

На втором месте оказалась американская рождественская картина «Один дома» — её отметили 28% опрошенных.

В топ-5 также вошли советские комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Джентльмены удачи». Кроме того, участники опроса отметили франшизу «Гарри Поттер», фильмы «Гринч — похититель Рождества», «Карнавал», «Шрек», «Хроники Нарнии» и «Властелин колец».

Фильмы и сериалы
Один дома
Шрек
Ирония судьбы, или с легким паром!
Иван Васильевич меняет профессию
Джентльмены удачи
Карнавал
Гарри Поттер