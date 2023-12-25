Фильм Валерия Переверзева "Брат 3" получил прокатное удостоверение Минкультуры России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Возрастная категория киноленты - 18+. На сайте министерства указан хронометраж картины в 57 минут. В фильме снялись Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Эрик Робертс, Антон Зацепин, Владимир Торсуев и другие.

Действие фильма разворачивается в начале нынешнего столетия в Тамбове. Главные герои - дочь генерала, влюбленная в уличного художника, брат-близнец генерала, возглавляющий преступную группировку, а также два грабителя-неудачника. Картина состоит из нескольких киноновелл, которые объединяет одна история.