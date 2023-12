Netflix выпустил первый трейлер фильма Снайдера «Мятежная луна. Часть вторая: Страж»

Aмериканский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix выпустил первый трейлер фильма Зака Снайдера «Мятежная луна. Часть вторая: Страж» («Rebel Moon — Part One: A Child of Fire»).19 апреля стример выпустит уже сам фильм-продолжение саги, пишет The Hollywood reporter.