Обзор фильма «Аквамен 2»

Теперь вся надежда на создателя «Стражей Галактики».

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Супергерои DC — самые многострадальные ребята на свете. Даже именитым режиссёрам вроде Зака Снайдера и Джосса Уидона не удалось интересно о них рассказать. Неудивительно, что киновселенную перезапускают руками Джеймса Ганна, единственного человека, снявшего однозначные хиты с персонажами DC.

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«Аквамен 2» — последний фильм уходящей эпохи. Удалось ли Джейсону Момоа и Эмбер Хёрд нормально проводить киновселенную на покой? Увы, нет.

«Аквамен 2»: где смотреть?

Фильм уже демонстрируют в зарубежных кинотеатрах — в российских, вероятно, показ начнётся в ближайшее время. Ориентировочно релиз в онлайне состоится в январе-феврале.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат WB.

У фильма вообще был сценарист?

Сюжет «Аквамена» настолько примитивный, что обсуждать его немного стыдно. После свержения брата Артур Карри правит подводным королевством и счастливо живёт с женой и ребёнком. Советники иногда говорят глупости о людях на суше, но кому интересно их мнение?

Всё меняется, когда одержимый местью Чёрная манта находит волшебный трезубец и заключает союз с заклятым врагом Атлантиды. Манта нападает на владения Артура и начинает серьёзный кризис.

Если думаете, что авторы фильма припасли сюжетные повороты и любопытные детали, ошибаетесь. Сценарист действительно ставит на доске пару фигур и говорит: «Деритесь!» Этим и будут заниматься герои, превозмогая шаблонные трудности. «Аквамен 2» уверенно доказывает: голливудские творцы не зря боятся нейросетей — ChatGPT напишет похожую историю за пару запросов.

Юмор под стать сюжету. Вот малыш описался на Артура. Смешно ведь? Тогда зацените ещё одну сцену, где малыш… снова намочил папашу!

Боже, как неловко на это смотреть.

Ещё и драма, построенная на отношениях Аквамена с Мерой, не работает. Съёмки проходили в разгар судебных разбирательств Эмбер Хёрд и Джонни Деппа, где Джейсон Момоа поддерживал последнего. Неудивительно, что взаимодействие Момоа и Хёрд кажется натянутым и искусственным. Герой бросается на помощь раненой возлюбленной и вроде бы страдает, но в ответ хочется воскликнуть: «Не верю!»

Два куска графики бьются насмерть

Единственное достоинство фильма — симпатичная Атлантида. Там действительно много креативных созданий и вычурных построек, которые приятно рассмотреть. Минус в том, что зрители уже налюбовались подводными мирами в первой части и во второй «Чёрной Пантере». Да и недотягивают виды Атлантиды до красот условной Пандоры. В итоге визуал быстро приедается.

Больше в «Аквамене 2» зацепиться не за что. Весь экшен — это два человека, которые прыгают на фоне зелёной стены и стреляют графикой. Нет ни креативной постановки, ни интересных приёмов, ни замороченных съёмок одним кадром. Смотреть на такую посредственность давно надоело.

«Аквамен 2»: стоит ли смотреть?

Нет! 10 лет назад, когда супергероика ещё набирала обороты, фильм с такими юмором, сюжетом, актёрской игрой мог бы сработать. Вот только в 2023-м «Аквамен 2» кажется настолько бессмысленным и неинтересным, что из кинотеатра хочется бежать.

«Аквамен 2»: оценка — 5 из 10

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Симпатичная Атлантида.

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