ТНТ отменил премьеру ремейка комедии Гайдая

Телеканал ТНТ отменил премьерный показ ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) из-за отключения света в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

Поясняется, что в центре Москвы произошло отключение двух кабельных линий, оставившее без света несколько зданий. Среди них и кинотеатр «Октябрь», в котором в понедельник, 25 декабря, должна была состояться премьера комедии, получившей название «Иван Васильевич меняет все!»

«Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма "Иван Васильевич меняет все!"» — заявили в ТНТ.

Телеканал покажет фильм 31 декабря.