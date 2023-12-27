Медведева назвала повседневным номер Валиевой под саундтрек к "Слову пацана"

Двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева перед премьерой новогоднего спектакля Ильи Авербуха "Корова на льду" оценила новый показательный номер Камилы Валиевой под саундтрек к сериалу "Слово пацана" (большая часть выступления прошла под композицию "Пыяла" группы Аигел). "Я не имею никакого права критиковать работу хореографов и тренеров. Но я думаю, что этот показательный - один из. У Камилы уже были настолько яркие постановки - например, "Уэнсдей" стала культовой программой, - что, если сравнивать, то новый номер кажется более повседневным. Но у меня тоже подобные постановки есть. Наверное, они тоже нужны", — сказала Медведева. Олимпийский чемпион Роман Костомаров также исполнил танец под музыку из сериала "Слово пацана" вместе со своей супругой - бронзовой призеркой Олимпиады-2010 в танцах на льду Оксаной Домниной.