Топ-10 лучших российских сериалов 2023 года

В конце года принято подводить итоги. В связи с этим была названа тройка лучших российских сериалов, которые точно стоит посмотреть.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Традиционно в декабре Кино-Театр.Ру просит ведущих российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В список экспертов вошли 24 представителя индустрии, а также авторы топовых телеграм-каналов о кино, эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.

Все они активно смотрят российские сериалы, которых в 2023 году в России вышло 241 (мы учитывали только проекты, где более 4 серий), из них премьеры 104 состоялись на ТВ и 137 на платформах. Относительно прошлого года соотношение теле- и онлайн-проектов сохраняется прежним (примерно 40% на 60%), хотя общее число сериалов в 2023-м сильно подросло (в 2022-м таковых было 215), правда, в основном за счет проектов, залежавшихся на полках.

Напомним, что в 2021 году лишь 47% проектов, пришлось на стриминги, в ковидном 2020-м таких была только треть от общего количества 152. Очевидно, что все участники индустрии стараются производить больше сериального контента и активно конкурируют между собой за место, образовавшееся после ухода иностранных сервисов.

Из предложенного списка проектов 2023 года 24 эксперта упомянули в текстах 38 проектов, из них в топах оказалось 20. В этом году ядро предпочтений как всегда плотное: более одного раза названы в списках самых лучших 15 сериалов, более трех раз — всего шесть, это и есть победители голосования (для сравнения, в 2020 году распределение мест крутилось вокруг четырех проектов).

На первом месте по итогам выбора критиков оказался проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, также в лидерах «Лада Голд» и «Балет» Евгения Сангаджиева.

Итак, о лучших российских сериалах по мнению критиков:

Первое место — «Слово пацана. Кровь на асфальте», онлайн-кинотеатры Start и wink, реж. Жора Крыжовников.

Абсолютный лидер голосования, с более чем двукратным отрывом по всем показателям: 14 экспертов включили его в топы, 8 первых мест, 4 вторых, 2 третьих. При этом с большим преимуществом побеждали «Перевал Дятлова» в 2020-м и «Вампиры средней полосы» в 2021-м. Но тем не менее, это выдающийся успех, профессионалы в целом разделяют восторги зрителей.

За лидером следует слишком плотная группа из четырех сериалов с минимальной разницей в показателях. Поэтому решено было не разделять 2-5 места, а просто объявить проекты, которые вошли в пятерку сильнейших.

Второе — пятое место занимают:

«Лада Голд»,

платформа иви, реж. Никита Власов.

У сериала 6 упоминаний: 3 первых места и 3 вторых, второе место по сумме баллов, третье, если придерживаться других систем подсчета.

«Балет»,

платформа wink, реж. Евгений Сангаджиев.

По количеству упоминаний он второй после «Слова пацана», в числе лучших его назвали 8 критиков (1 первое место, 4 вторых и 3 третьих) а всего его отметили в текстах 11 человек — больше половины экспертов.

«Плейлист волонтёра»,

платформа Okko, реж. Максим Свешников.

3-4 места по разным системам подсчета. Шесть призовых мест: три первых, два вторых и одно третье.

«Фишер»,

платформы more.tv, wink, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова.

Сериал поставили в топы 5 экспертов, причем четверо — на первое место. По олимпийской системе он занял бы второе место в общем зачете. По другим критериям — замыкает пятерку сильнейших.