«Большая разница» вернется на Первый канал

Вести новогодний выпуск будут актеры Сергей Бурунов и Нонна Гришаева. Сообщается, что в нем будут представлены пародии на фильмы и сериалы «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублевки» и другие. В качестве пародистов программы выступили Александр Олешко, Светлана Галка, Сергей Безруков, Роман Попов, Максим Лагашкин и другие.

«Большая разница» — юмористическое шоу, начавшее выходить на Первом канале 1 января 2008 года. В нем актеры пародировали известных личностей или показывали юмористические версии фильмов и сериалов. При этом часто в студию приглашали тех, на кого были сделаны пародии. Вели программу продюсер и актер Александр Цекало и, до 2012 года, актер Иван Ургант. В 2014 году шоу закрылось. По словам авторов, причиной тому стала нехватка творческих идей.